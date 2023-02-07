Роскачество проверит роллы "Филадельфия" из ресторанов и служб доставки

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Специалисты из Роскачества проверят качество ролл "Филадельфия" из сетевых ресторанов японской кухни, служб доставки и супермаркетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Максима Протасова.

Проверку организуют по многочисленным просьбам потребителей.

"Закупку роллов "Филадельфия" мы проведем в первую очередь в известных сетевых ресторанах японской кухни, для сравнения часть роллов закупим в московских заведениях премиум-класса, где цена за единицу блюда обычно значительно выше. Конечно, не обойдем стороной торговые сети, а также службы доставки, которые специализируются на их продаже", – отметил Протасов.

Одним из самых главных аспектов проверки являются микробиологические показатели. По ним можно узнать, соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования на производстве. Еще специалисты Роскачества проведут экспертизу, которая покажет, используют ли рестораны и супермаркеты настоящий сыр "Филадельфия", а не фальсификат.

Результаты исследования будут известны до конца февраля.

По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 37% покупателей заказывают роллы примерно один раз в месяц, подавляющее большинство из них предпочитают именно "Филадельфию". Чаще всего граждане сталкиваются с тем, что в блюде мало рыбы, либо она несвежая.

Ранее Роспотребнадзор закрыл отдел с роллами и салатами в "Евроспаре" на северо-востоке Москвы. Закрытие произошло после того, как женщина отравилась роллами из этого магазина. Специалисты выявили плесень на оборудовании и поврежденные разделочные доски, которые невозможно хорошо промыть. Еще Роспотребнадзор обнаружил факт разморозки рыбы в раковине для мытья рук.

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