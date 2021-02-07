Еще 3 657 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

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Врачи вылечили от коронавируса за сутки 3 657 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице выздоровели еще 3 657 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 847 822", – сообщили специалисты.

В Штабе подчеркнули, что за день в столице выявили 2 028 новых случаев коронавируса, госпитализирован 761 человек. Скончались 64 человека с положительным тестом на коронавирус.

"Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – подчеркнули в Оперативном штабе.

За последние сутки в России подтвердили 16 048 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Активно выявлено 1 741 (10,8%) эпизодов без клинических проявлений. В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 3 967 281 случай (+0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

