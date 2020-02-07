Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

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Предстоящие выходные станут наиболее холодными с момента начала зимы в России. По словам синоптиков, очередной климатический скачок связан с влиянием холодного воздуха северо-западных и северных ветров.

Как рассказала ИА "НСН" специалист Гидрометцентра Марина Макарова, горожанам стоит опасаться гололедицы и экстремально низких, по меркам нынешней зимы, температур.

"В ночь на субботу будет преимущественно без осадков. Есть вероятность, что увидим солнышко, хотя и без облаков не обойдется. В ночь на субботу температура в Москве понизится до минус 15 градусов, по области – до минус 18 градусов мороза, на дорогах гололедица. Это нужно принимать во внимание и быть осторожнее и водителям, и пешеходам", – заявила эксперт.

Днем в субботу станет теплее – столбик термометра поднимется до минус 5 – минус 7 градусов, по области – до минус 10. Что касается перехода в ночь на воскресенье, то метеорологи обещают повторное усиление мороза, местами в столице будет до минус 19 градусов.

По словам Макаровой, тенденция к потеплению наметится во второй половине дня 9 февраля. Для предстоящей недели будет характерна оттепельная погода, однако предстоит быть внимательнее – в Москве ожидается сильный ветер до 7-12 метров в секунду.

Метеоролог предостерегла от ранних утверждений о приходе весны, поскольку периоды похолодания могут повториться.

Ранее в столичном регионе продлили повышенный уровень погодной опасности. Это в первую очередь связано с риском гололедицы, которая вероятна из-за похолодания в Москве. Предупреждение будет действовать до 12:00 понедельника, 9 февраля.

Завершившийся январь, как подсчитали синоптики, оказался самым темным зимним месяцем за все время метеонаблюдений. Ранее наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России была зафиксирована 20 лет назад.