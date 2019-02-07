На чемоданах: куда переезжают россияне внутри страны

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Более 4 миллионов человек за год сменили место жительства внутри страны. Крупнейшие центры притяжения – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Уфа, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на данные Росстата.

Чаще всего на переезд готовы жители Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья. Как правило, переезжающие – молодые люди. Средний возраст мигрантов – 30,3 года. Мужчины – 29,4 года, женщины – 31,2. Среди причин переезда называются обстоятельства личного и семейного характера, работа и учеба, а также экологическое благополучие.

"Распределение миграционных потоков в российских городах неодинаково по всей территории страны. Так, города центральной части страны, особенно Московской области, более привлекательны для выбора места жительства населением других объектов", – рассказали в Росстате.

Популярными для переезда также называются города Московской области — Балашиха, Химки, Люберцы, Красногорск, Мытищи. Здесь решающий фактор выбора — близость к столице.