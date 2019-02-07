В Российском топливном союзе оценили результаты проверки качества бензина

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Специалисты изучили качество бензина на 60 АЗС в Ставропольском крае и обнаружили фальсификацию Аи-92 на 12 процентов заправок. Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей. Росстандарт начал меры по административному воздействию на нарушителей.



Проверки затронули 26 сетевых и 34 частных АЗС края. Бензин исследовали по 31 показателю качества и безопасности. Самым частым нарушением стало несоблюдение порядка обращения топлива на рынке: продавцы 28 АЗС не предъявили паспорт продукта, подтверждающий его качество.

Проверки затронули 26 сетевых и 34 частных АЗС края. Бензин исследовали по 31 показателю качества и безопасности. Самым частым нарушением стало несоблюдение порядка обращения топлива на рынке: продавцы 28 АЗС не предъявили паспорт продукта, подтверждающий его качество.

Исполнительный директор Российского топливного союза (РТС) Григорий Сергиенко отметил, что проверка была произведена только в одном крае и пока рано делать выводы по всем регионам страны.

"Юг у нас всегда отличался особенностями, плюс сейчас (непростая. – М24) ситуация экономическая: доходность от торговли бензином очень ограничена. Поэтому торгуют тем, на чем можно заработать. Я думаю, если в других регионах проверить, тоже это будет выявлено. Тут вопрос стоит – закрыться или выживать. Поэтому при такой дилемме будут продавать то, что не очень хорошее, но дает определенный доход", – пояснил собеседник портала Москва 24.

Небольшие АЗС вынуждены покупать некачественное топливо, поскольку сейчас бизнес находится в "стадии государственного регулирования цен", добавил Сергиенко. Он напомнил, что цены на бензин в России заморожены до 31 марта 2019 года. Это, по его мнению, приводит к тому, что в некоторых регионах возникает отрицательная доходность.

Чтобы "выжить", заправки вынуждены искать низкокачественное, но доступное сырье. "Есть мелкие НПЗ, которые производят низкопробный продукт. Это такой полуфабрикат сырья, который в основном предназначен для экспорта", – пояснил эксперт. Возникает спрос и на внутреннем рынке: за счет того, что его удается купить по более низкой цене, чем сформированная на бирже, создаются подходящие условия для мелких АЗС, чтобы "выжить" и не закрыться.

У Росстандарта, в отличие от Роскачества, ограничены возможности проверки, добавил Сергиенко. Ведомство имеет право проводить проверку раз в три года с предупреждением за три дня. По словам эксперта, сейчас рассматривается возможность изменения такого порядка, поскольку заблаговременное предупреждение может повлиять на объективность проверки: со стороны АЗС "будет сделано все, чтобы не попасть под административное правонарушение".

Замглавы ФАС Андрей Цариковский поделился мнением о весеннем скачке цен на топливо на бирже. Он полагает, что это могло быть вызвано сговором трейдеров. В связи с этим планируется возбудить антимонопольное дело. Пока речь идет только о двух трейдерах, но крупных.

"Жизнь в большом городе": цены на бензин



Евгения Маркова