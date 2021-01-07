Снег и до 8 градусов мороза ожидают москвичей в Рождество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода ожидается в столичном регионе 7 января, сообщает портал "Метеоновости". Местами пройдет небольшой снег.

По словам синоптиков, Москва и область будут находиться в теплом секторе циклона. В столице столбики термометров покажут от 6 до 4 градусов мороза, по области – от 8 до минус 3 градусов ниже нуля.

Ветер восточный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что 8 и 9 января погода не будет значительно меняться, 10 числа температура воздуха может опуститься на 2–3 градуса. При этом все дни возможен снег.

В прошлом году в ночь на Рождество температура воздуха составила минус 0,7 градуса. Самая теплая погода в этот праздник была зафиксирована в 2018 году. Тогда температура воздуха составила +3,5 градуса. Это стало абсолютным максимумом температуры за 140 лет метеонаблюдений в столице.

Самой морозной рождественской ночью в 21 веке стала ночь в 2017 году, когда мороз почти достиг минус 30 градусов.

Впервые за всю историю метеонаблюдений прошлый год оказался рекордно теплым во всех федеральных округах России. Температурный рекорд не был установлен только в Северо-Кавказском федеральном округе.

