Свыше 6 тысяч раз жители Подмосковья обратились в Мособлдуму в 2019 году

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В 2019 году в Мособлдуму поступило более 6 тысяч обращений от жителей Московской области. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на председателя регионального парламента Игоря Брынцалова.

Отмечается, что 78% обращений было подано через официальный сайт парламента. Кроме того, в приемные депутатов жители Подмосковья обращались за ушедший год 11 тысяч раз.

"Наибольшее количество обращений касалось вопросов экономики, социальной сферы и ЖКХ", – сообщил Брынцалов.

Помимо этого депутаты Мособлдумы провели свыше 1,1 тысячи приемов в территориальных округах. Всего было принято более 11 тысяч граждан, положительное решение было вынесено в отношении больше половины из них.

Ранее сообщалось, что москвичи более пяти тысяч раз обратились в Госинспекцию по недвижимости. Отмечается, что около 14,2% фактов самовольного строительства помогли выявить именно горожане.