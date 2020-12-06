В Баварии введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

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Бавария уже во второй раз объявит режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на баварского премьер-министра Маркуса Зёдера.

План из 10 пунктов по борьбе с распространением коронавируса сформулировали на внеочередном заседании правительства Баварии. Меры вступят в силу после голосования во вторник в местном парламенте и продлятся до 5 января.

"Все скомпоновано под заголовком "Остаемся дома". Просто оставаться дома, снижать контакты, избегать их и пытаться не допускать дальнейших заражений. Это общий посыл", – заявил Зёдерна пресс-конференции.

По его словам, режим ЧС решили объявить из-за высокой динамики заболеваемости (более 3 тысяч подтвержденных инфицированных за последние сутки), а также из-за загруженности больниц.

Также власти введут общий запрет на выход на улицу без уважительных причин. В районах, где ситуация наиболее сложная запретят выходить на улицу с 21:00 до 5:00 следующего дня.

На рождественские праздники – с 23 до 26 декабря – сделают послабление для групповых встреч. В эти дни разрешат собираться в более широком составе, чем сейчас (не более пяти человек).

Учеников профучилищ и старшеклассников в регионах с наиболее сложной ситуацией планируется перевести на удаленку. В остальных школах введут посменное обучение.

По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 65 миллионов. За сутки подтверждено более 403 тысяч случаев коронавируса, умерли 6 348 человек.