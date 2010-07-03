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Москва 24

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Общество

17:36

В МВД рассказали, что чаще всего крадут в Москве

общество происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В МВД рассказали о том, что чаще всего воруют в разных регионах России. По данным ведомства, в Москве это деньги (как наличные, так и безналичные), а также украшения, золотые изделия, антиквариат.

Как отметил начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов в интервью радиостанции "Милицейская волна", в удаленных регионах воруют "все, что плохо лежит" в местах без охраны или со спросом на иные предметы.

"Украсть могут все: лопату, грабли на даче, содержимое посылки, металлические конструкции, провода, продукты питания и одежду из магазинов, автомашину", – объяснил он.

По словам Парамонова, всего в этом году из квартир и частных домов было совершено более 89 тысяч краж, порядка 53 тысяч дел было раскрыто. По числу краж из квартир лидируют Амурская область и Республика Тыва.

Ранее в МВД обратили внимание, что перед Новым годом традиционно увеличивается число преступлений. Горожан предупредили о росте краж из квартир, банкоматов и терминалов оплаты, а также всплеске разбойных нападений и грабежей.

Инкассаторам, сотрудникам почтовых отделений, охранникам в ювелирных магазинах следует быть особо внимательными, подчеркнули в ведомстве.

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