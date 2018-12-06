Роспотребнадзор назвал основную причину смертей в России

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В 63% случаев причиной смертей в России становится плохое питание. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора. Результаты исследования были опубликованы на сайте ведомства.

Согласно данным экспертов, именно некачественные продукты влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии и сахарного диабета. Уменьшить этот показатель, по мнению специалистов, может маркировка продуктов. С ее помощью потребители будут знать, насколько полезную или вредную еду они покупают.

Ранее Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по цветовой индикации на маркировке пищевой продукции в целях информирования покупателей. Они были разработаны ФИЦ НИИ питания и биотехнологии. Программа по маркировке продуктов получила название "Светофор".

Как стало известно осенью 2018 года, ведомство достигло договоренности с производителями продуктов по этому вопросу. Отмечалось, что маркировка будет добровольной. Предположительно, для продуктов "Светофор" в магазинах установят отдельные полки.

По мнению специалистов, маркировка поможет сформировать у людей привычку питаться правильно. При этом, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, маркировка не будет означать пользу или вред продукта. Они будет сделана для того, чтобы покупателям было легче определить, продукты, которые можно включить в ежедневный рацион, а что нужно есть умеренно.

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