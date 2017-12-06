Идею о Годе добровольцев одобрили в Ассоциации волонтеров

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев прокомментировал подписание Владимиром Путиным указа о проведении в 2018 году в стране Года добровольца.

"Новость потрясающая. Мы все старались и много работали, чтобы внимание к волонтерам со стороны государства было таким, как сейчас. Гражданские активисты, добровольцы становятся партнерами государства", – цитирует Метелева RT. Он отметил, что будущий год важно использовать для полезных инициатив, увеличивающим доверие и создающим комфортную социальную обстановку.

Эксперт добавил, что есть проблемы добровольческой сферы, которые еще не нашли решения. Среди них недоверие органов власти к волонтерам, а также невысокая престижность этой сферы занятости. "Сейчас, по данным опроса, в волонтерской деятельности участвуют 18 процентов россиян. Наша задача, чтобы добровольчество стало нормой и неотъемлемой частью жизни каждого", – заявил Метелев.

По его словам, в ближайшее время заседание по развитию волонтерства состоится в Общественной палате России. В нем примут участие лидеры крупнейших организаций и движений.

Ранее сообщалось, что 2018 год объявлен годом добровольца и волонтера. Соответствующее заявление сделал президент Владимир Путин.

Посмотреть, что думают москвичи о добровольцах, которые тратят свое время и силы на социальные проекты, можно здесь – в репортаже телеканала Москва 24 из столичного трамвая.