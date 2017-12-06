В Крыму нашли захоронение на месте массовой казни времен Золотой Орды

Фото: Pompeii Archeological Site Press Office
Археологи впервые обнаружили в Крыму захоронение, сделанное на месте массовой казни времен Золотой Орды. Об этом заявил руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции Сергей Внуков.
"Обнаружено два рва, которые буквально забиты костями обезглавленных людей. Всего более 70 останков, со следами отрубов", – передает его слова ТАСС. Все скелеты без черепов и сброшены в ров хаотично.
Захоронение нашли в Бахчисарайском районе в районе мест, где пройдет федеральная трасса "Таврида". Исследовали датировали находку X–XIII веками.
Трасса "Таврида" соединит города Керчь, Симферополь и Севастополь со строящимся мостом через Керченский пролив. Длина дороги составит 280 километров. Ее планируют построить к концу 2020 года. На трассе будет 90 мостов и путепроводов и 30 пешеходных переходов.
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