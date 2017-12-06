Рособрнадзор отказал в лицензии Европейскому университету в Петербурге

6 декабря, 15:00
Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Рособрнадзор отказался выдать лицензию Европейскому университету в Санкт-Петербурге, сообщает "Газета.ру".
В приказе говорится, что университету отказано в предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Ранее ректор учреждения Олег Хархордин досрочно ушел в отставку, а совет при Минобрнауки заступился за университет. В ведомстве тогда подчеркнули, что вуз является ведущим образовательным и научно-исследовательским центром страны в нескольких областях – в частности, в политологии, социологии и экономике.
Действие лицензии Европейского университета в Петербурге приостановили в декабре 2016 года. Позже по решению арбитражного суда занятия в вузе возобновились.
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