6 декабря, 13:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Всероссийский правовой диктант проведут в Москве 9 декабря. Каждый желающий сможет пройти тестирование на знание основ правовой грамотности и получить свой персональный портрет, характеризующий проблемы и возможности в сфере права.
"Каждый россиянин в среднем "теряет" 100 тысяч рублей в год от незнания базовых основ права и несвоевременного обращения к профессиональным юристам. Участие в правовом диктанте позволит гражданам разобраться в своих слабых сторонах и в будущем избегать негативных последствий", – сообщают авторы проекта, передает Агентство "Москва".
О низком уровне грамотности среди граждан говорят социологические исследования. Согласно результатам опросов, лишь 26 процентов экономически активного населения страны хотя бы однажды обращались за консультацией к юристам.
Предыдущий правовой диктант состоялся в начале июня. В один день тестирование проводилось не только в столице, но и 30 крупнейших городах России. В роли организаторов выступили Общероссийская общественная организация "Деловая Россия", "Европейская юридическая служба", РЭУ имени Плеханова и Фонд развития моногородов". Цель диктанта – определить уровень правовой грамотности граждан.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: