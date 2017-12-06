Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийский правовой диктант проведут в Москве 9 декабря. Каждый желающий сможет пройти тестирование на знание основ правовой грамотности и получить свой персональный портрет, характеризующий проблемы и возможности в сфере права.

"Каждый россиянин в среднем "теряет" 100 тысяч рублей в год от незнания базовых основ права и несвоевременного обращения к профессиональным юристам. Участие в правовом диктанте позволит гражданам разобраться в своих слабых сторонах и в будущем избегать негативных последствий", – сообщают авторы проекта, передает Агентство "Москва".

О низком уровне грамотности среди граждан говорят социологические исследования. Согласно результатам опросов, лишь 26 процентов экономически активного населения страны хотя бы однажды обращались за консультацией к юристам.

Предыдущий правовой диктант состоялся в начале июня. В один день тестирование проводилось не только в столице, но и 30 крупнейших городах России. В роли организаторов выступили Общероссийская общественная организация "Деловая Россия", "Европейская юридическая служба", РЭУ имени Плеханова и Фонд развития моногородов". Цель диктанта – определить уровень правовой грамотности граждан.