Астронавт Кристофер Уильямс признался в любви к российским пельменям

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Астронавт NASA Кристофер Уильямс на предполетной пресс-конференции заявил, что ему понравились российские пельмени. Его слова передает РИА Новости.

Уильямс рассказал, что попробовал пельмени, когда был в России. Он назвал их вкусными и пообещал приготовить данное блюдо, когда вернется в США из полета на Международную космическую станцию (МКС).

Астронавт добавил, что любит готовить вместе с супругой. В частности, недавно пара впервые испекла хлеб.

Ранее аспирант-славист из Германии Дэвид, который приехал на учебу в Москву в 2021 году, раскритиковал новогодние салаты. Он назвал "пределом добра и зла" брошенные в миску продукты, которые впоследствии "заливаются литром майонеза".

Из всех салатов мужчине понравилась только селедка под шубой. Также немец положительно оценил борщ, окрошку на кефире, русские блины, сырники, глазированные сырки и березовый сок. При этом когда он жил в Европе, то часто покупал пельмени в российских магазинах.

