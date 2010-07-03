Суд отказался восстановить на работе уволенную за откровенные фото тренера на Урале

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Суд отклонил иск тренера детско-юношеского центра "Максимум" Екатерины Конопенко, уволенной из-за размещенных в социальной сети откровенных фотографий. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина обратилась в суд с обращением о восстановлении на работе, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда. В удовлетворении этих требований ей было отказано полностью.

По словам Конопенко, решение суда будет обжаловано. "Суд принял, по моему мнению, заранее подготовленное решение", – сказала она.

Тренера уволили после того, как в прокуратуру поступила просьба проверить ее "неэтичное поведение". В ходе проверки сотрудники прокуратуры обнаружили в свободном доступе фото педагога и мужчины в обнаженном виде.

В результате Конопенко обвинили в "нарушении нравственных и этических норм, ущемляющем права несовершеннолетних обучающихся". Итоги проверки сообщили руководству центра "Максимум", где приняли решение уволить тренера.

