Входы и выходы из метро у "ВЭБ-Арены" могут ограничить из-за матча

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

На станциях метро "ЦСКА", "Полежаевская" и "Сокол" 6 октября возможны ограничения на вход и выход. Также они могут возникнуть на станции Московского центрального кольца Зорге в связи с проведением футбольного матча.

"Сегодня в 16:30 "ЦСКА" и "Ростов" встретятся на "ВЭБ-Арене". Возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – сообщила пресс-служба Московского метро в Twitter.

Пассажиров попросили соблюдать требования сотрудников метро и полиции. Билеты на обратный путь рекомендовали покупать заранее, чтобы сэкономить время после окончания матча.

Ранее "ЦСКА" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги на выезде обыграл екатеринбургский "Урал". Поединок закончился со счетом 3:0 в пользу армейцев.

