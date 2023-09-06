Минцифры продолжает работать в гибридном режиме после атаки дрона по "Москва-Сити"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Сотрудники Минцифры РФ после атаки беспилотников на здание IQ-квартал в "Москва-Сити" продолжают осуществлять деятельность в гибридном режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

Офисы министерства расположены как раз в этом здании.



"Минцифры перешло на гибридную модель работы, и пока на ней остаемся", – заявил министр.

Попытка теракта украинской армии с помощью беспилотников по объектам Москвы была пресечена утром 30 июля, сообщали в Минобороны РФ. Два из трех дронов потерпели крушение на территории "Москва-Сити". Уточнялось, что в пострадавшем здании находятся офисы Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторга.

В российском МИД связали действия ВСУ со стремлением западных стран обострить ситуацию. Украина взяла ответственность за атаку БПЛА, уточнили в ведомстве.

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