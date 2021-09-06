В МВД рассказали о сложностях в поиске пропавших пожилых людей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель начальника главного управления уголовного розыска российского МВД Андрей Щуров рассказал о сложностях в поиске пожилых людей. По его словам, они часто не помнят информацию о себе и впадают в детство.
"Нужно обратить внимание граждан на тяжесть в розыске престарелых в том, что там в большинстве случаев идет потеря памяти. Не просто потеря памяти, а возвращение памяти к тому, что было в детстве, в юношестве", – рассказал Щуров.
Он добавил, что правоохранители при розыске пожилых стараются узнать у родственников как можно больше информации о пропавшем. В этом им, в частности, сильно помогают волонтеры из организаций по поиску пропавших людей.
Ранее сообщалось, что в июле текущего года система распознавания столичного метро помогла найти 221 человека, находящегося в розыске, в том числе преступников и пропавших без вести.
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