В Москве выявлено 1 463 новых случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве выявили 1 463 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За сутки госпитализировали 411 человек. На ИВЛ находятся 270 человек, выздоровели за сутки 1 278. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 455 678.

В столице за последние сутки от последствий коронавируса умерли 46 пациентов. У всех подтвердили диагноз "пневмония".

В России за минувший день подтвердили 17 856 новых случаев коронавируса. В 1 251 (7,0%) из них не было клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 7 030 455 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Бурятии и на Алтае.

За последние сутки в стране подтверждено 790 смертей, за весь период пандемии умерли 187 990 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 14 276 человек, за все время – 6 285 007.

Замглавы Минздрава Виктор Фисенко заявил, что возвращение к обычной, доковидной жизни во многом зависит от самих россиян. Он призвал граждан прививаться против COVID-19 и подчеркнул, что в России для этого есть все возможности.