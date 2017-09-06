Световые новеллы покажут в честь юбилея города на фасаде Манежа

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Четыре световых шоу покажут на фасаде Манежа в честь юбилея столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Организаторы подготовили новеллы, посвященные истории города, Году экологии, известным литературным произведениям и популярным видам спорта. Увидеть их можно будет до 10 сентября.

Первая история из света посвящена 870-летию города. В первой части представления будут использоваться мотивы живописи Виктора Васнецова. Затем последуют романтическое ретро и современная история. За кадром прозвучат известные стихи русских поэтов о столице.

Вторая новелла об экологии продемонстрирует смену времен года и формирование планеты на фасаде Манежа. Зрители увидят как распускаются цветы и созревают плоды и тают льды.

Десятиминутное шоу "Литературная Москва" оживит страницы русской классики. Гостям покажут героев романов "Война и мир", "Анна Каренина", "Мастер и Маргарита" и "12 стульев".

Замыкает четверку новелл – "Спортивная Москва". В ней реалистичная видеосъемка спортсменов совмещена с классическим 3D-мэппингом, а все сцены объединяет ритмичный музыкальный сет.

В честь Дня города в столице пройдет 427 крупных праздничных мероприятий. Запланировано более 160 концертов и музыкально-поэтических программ, 130 выставок, лекций и научно-популярных программ, 100 мастер-классов, 20 экологических акций, 200 бесплатных экскурсионных маршрутов, 13 высотных и 17 парковых фейерверков.

Отдельное внимание традиционно уделят гастрономической программе, которая носит название "Москва гостеприимная". Горожане смогут попробовать традиционные столичные блюда и оценить вкус новой сладости – конфеты "Москва".

В 2017 году столице исполнится 870 лет. Праздник пройдет под девизом "Москва – город, где создается история".

Подробную информацию обо всех мероприятиях, запланированных к 870-летию Москвы, вы найдете в нашем спецпроекте.

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