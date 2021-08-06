Назван признак надвигающейся смерти

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Ученые рассказали, какой признак может говорить о приближающейся кончине. Об этом сообщает научный журнал The BMJ.
Как уточнили исследователи, ухудшение двигательных функций у людей старше 65 лет может говорить о скорой смерти.
Одно из последних исследований проходило в период с 2007 по 2016 год. Участникам трижды проводили оценку их двигательных функций. При обследовании учитывались такие факторы, как скорость при ходьбе, время, необходимое для подъема со стула, сила хвата, а также другие трудности, которые нужны в обычной жизни.
Еще один этап исследования проходил в период до октября 2019 года. Тогда ученые отмечали количество смертей среди исследуемых.
Отмечается, что после анализа всех факторов специалисты установили, что у тех, кто испытывал трудности при ходьбе, риск смерти увеличивался на 22%, а у тех, кто отмечал трудности в повседневной жизни (например, проблемы с одеванием, использованием туалета), на 30%.
Ранее врач предупредила о риске возникновения рака от нитратов, содержащихся в арбузе. По словам специалисты, арбузы и дыни могут подкармливать азотистыми удобрениями для быстрого созревания, поэтому они могут нанести серьезный вред здоровью, даже спровоцировать онкологические заболевания.
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