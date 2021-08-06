Минтруд предложил ужесточить требования к компаниям, занимающимся охраной труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство труда и социальной защиты населения планирует ужесточить требования, предъявляемые к организациям, занимающимся охраной труда. Проект постановления, разработанный ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту Минтруд отмечает, что в настоящее время из-за уведомительной аккредитации таких компаний, в государственный реестр попадают фирмы, не имеющие ни соответствующей материально-технической базы, ни квалифицированного персонала.

Инициатива ведомства должна сделать аккредитацию компаний заявительной. Получить ее смогут только организации, соответствующие ряду требований. Проект предполагает, что охрана труда должна быть основным видом деятельности компании, включенной в Госреестр.

Также для аккредитации потребуется наличие офиса, сайта и штата, состоящего из как минимум трех сотрудников, работающих на условиях полной занятости и обладающих профильным образованием.

Ранее сообщалось, что Минтруд сократил список запрещенных для женщин профессий, исключив авиационных механиков и инженеров. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года.