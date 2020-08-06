Эксперты расскажут, как выбрать бутилированную воду

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Специалисты Роскачества расскажут, как правильно выбирать бутилированную воду. Узнать о рекомендациях можно будет 8 августа в 11:15 на телеканале Москва 24. Программу покажут в рамках Всероссийского потребительского проекта "Тест".
Бутилированная вода – это один из наиболее часто употребляемых напитков. Воду люди пьют на работе, во время занятий спортом, покупают домой, однако редко задумываются о ее качестве.
В новом выпуске программы специалисты расскажут, какая вода может убить, как определить пластик, превращающий жидкость в яд, чем страшна артезианская вода и где ее разливают в бутылки.
В лаборатории Роскачества проверят пять популярных марок воды: "Новотерская", "Шишкин лес", Aqua minerale, "Святой источник" и "Липецкая росинка".
Ведущий программы Евгений Рыбов совместно с Анфисой Чеховой поделятся результатами исследований, а также расскажут, на что стоит обратить внимание при покупке и как выбрать полезную, а главное, безопасную воду.
Ранее специалисты Роскачества рассказали о том, как выбрать сметану. Проверку прошла продукция таких марок, как "Вологодское лето", "Ростагроэкспорт", "Домик в деревне", "Простоквашино" и "36 копеек".
"Городской стандарт": квас
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