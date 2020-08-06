В Госдуме оценили введение выходного дня для диспансеризации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Госдуме поддержали инициативу предоставлять россиянам старше 40 лет дополнительный выходной на диспансеризацию, рассказал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Я считаю, что это правильно. Но только в том случае, если к диспансеризации будут относиться ответственно. Причем не только граждане, но и те, кто эту диспансеризацию будут проводить", – цитирует депутата RT.

Нилов обратил внимание на то, что меры нужно принимать на ранних этапах, когда болезнь можно либо не допустить, либо купировать. "Это и проще, и дешевле, и с точки зрения охраны здоровья человека правильный подход", – отметил он.

Парламентарий добавил, что крайне важно, чтобы свободный от работы день "не получался как просто выходной день, когда к врачу-терапевту будут приходить просто для формальности".

Ранее Владимир Путин подписал закон о предоставлении работающим россиянам старше 40 лет дополнительного оплачиваемого выходного на диспансеризацию.