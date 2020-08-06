В Роспотребнадзоре рассказали о правилах употребления дыни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не употреблять дыню с холодной водой, молоком и алкоголем. Такое смешивание может вызвать расстройство желудка. Об том сообщает РИА Новости.

"Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка, однако научных доказательств этому факту нет", – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что дыню лучше не употреблять после еды и на голодный желудок, так она является достаточно тяжелым продуктом. Лучшее время для дыни – промежутки между приемами пищи. Также специалисты предупреждают, что самые вредные вещества продукта находятся возле корки.

По данным ведомства, дыня противопоказана людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным и кормящим матерям. Однако она хорошо утоляет жажду, снижает уровень холестерина в крови и является успокоительным средством, так как в ней содержатся калий, магний, железо, витаминами группы С и Р.

Ранее диетолог рассказала, что дыня благоприятно воздействуют на нервную систему человека, а также улучшают его настроение. Кроме этого, продукт является профилактикой развития атеросклероза и онкологических заболеваний.