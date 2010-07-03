Эксперт прокомментировал необходимость дресс-кода

16:02
16:02
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Фото: depositphotos/vladteodor95
Согласно результатам исследования сервиса HeadHunter, 18% россиян могли бы отказаться от работы из-за дресс-кода, при этом почти 40% заявили, что точно согласились бы на работу с четко прописанными правилами внешнего вида. Комментируя результаты опроса, руководитель кадрового агентства Александр Дибривный отметил, что в определенных профессиональных сферах дресс-код продиктован соображениями безопасности. Слова эксперта приводит "Вечерняя Москва".
"Не могу себе представить врача, который отказался бы выходить на работу в больничном халате", – отметил Дибривный.
Он добавил, что строгий внешний вид зачастую дисциплинирует сотрудников. Вместе с тем, по словам эксперта, во многих профессиях присутствует элемент творчества, так что стандартизация может привести к "зашоренности взглядов". Кроме того, стандартизированная форма способна мешать работать и вызывать физический дискомфорт.
При этом Дибривный призвал не забывать об элементарных правилах приличия, которые необходимо изложить новому человеку еще до начала сотрудничества.
Ранее сообщалось, что российским чиновницам разрешат носить черные чулки и красить ногти красным. Новый дресс-код, который подготовят к октябрю, предусматривает четыре кода в различных ситуациях для дам и шесть – для мужчин. Над документом работают специалисты Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.
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