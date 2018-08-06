Суд арестовал имущество главы Серпуховского района

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Имущество главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна арестовали. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. "Суд наложил обеспечительный арест на банковские счета, автомобиль Mercedes, а также на 1/2 долю земельного участка и жилого дома в Серпуховском районе", – цитирует Цареву Агентство "Москва".

По данным следствия, Шестун превысил полномочия, передав четыре земельных участка компании ООО "Центр" и причинив тем самым Серпуховскому муниципальному району ущерб, который оценили в 62 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд перенес на 15 августа рассмотрение жалобы Шестуна на обыски по месту его жительства. Обыски в доме обвиняемого ранее санкционировал Басманный суд Москвы.

Главу Серпуховского района задержали 13 июня после обысков в его доме и в здании районной администрации. Суд арестовал его до 13 августа. Свою вину Шестун не признал.