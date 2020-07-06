Около 40 тысяч матерей лишились выплат на детей из-за бывших мужей

Около 40 тысяч матерей в РФ лишились президентских выплат из-за бывших мужей
Около 40 тысяч матерей по всей стране остались без президентских выплат на детей. Женщин опередили отцы, успевшие оформить заявление и получить по 10 тысяч рублей, сообщает телеканал Москва 24.
Отмечается, что многие из этих мужчин судьбой своих детей давно не интересуются.
Как рассказала телеканалу Анна Попова, она в разводе с мужем три года. С бывшим мужем она общается только в случае крайней необходимости. На этот раз она возникла, когда женщина увидела на сайте ПФР отказ в выплате на ребенка по причине повторного обращения. Как оказалось, эти деньги уже получил экс-супруг Поповой.
Мужчина пообещал перечислить деньги для дочери на карту, однако уже второй месяц этого не происходит.
"Наверное, хочет показать свою значимость. Что он руководит процессом. Ребенок тоже его. И по деньгам будет решать сам. То есть он мотивирует это тем, что он ребенку положит на карту. А я как будто бы не знаю, сапоги себе куплю, наверное", – поделилась Анна.
В ПФР Анне рассказали, что таких пострадавших женщин, как она, около 40 тысяч. Приняли документы на оформление и сказали ждать, но потом сообщили, что отозвать уже перечисленные выплаты невозможно.
Однако адвокаты уверяют, что выход все же существует.
"Единственным возможным вариантом для матери является обращение в суд. С иском об истребовании этих денежных средств. Но при этом надо будет доказать, что ребенок постоянно проживает с ней. Что отец, получивший эти денежные средства, не передал их для содержания ребенка", – рассказала адвокат Виктория Шакина.
В родительском комитете выразили мнение, что подобные ситуации возникли из-за спешки при принятии закона, и предполагают, что в него могут внести поправки.
"Однозначно, помимо свидетельства о рождении, это необходимо будет предоставить, может быть документы, подтверждающие, что ребенок прописан с одним из родителей, например. Может быть какие-то выписки из домовой книги. Может быть документы, подтверждающие, что тот или иной родитель занимаются обеспечением, материальным обеспечением этого ребенка. Может быть, отказ от одного из родителей от претензий на эту выплату", – рассказал зампредседателя родительского комитета Петр Попов.
В начале июня Пенсионный фонд России (ПФР) запустил онлайн-сервис, посвященный всем особенностям оформления выплат на детей от 3 до 16 лет.
На портале размещена необходимая информация для родителей, работает служба обратной связи. В частности, если средства не были перечислены в течение 8 дней с момента подачи заявления, можно обратиться в ПФР через электронную приемную.
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