В Москве число новых случаев COVID-19 сократилось на 12% за неделю

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
За сутки в столице подтвердили 685 новых случаев COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Это почти в три раза меньше, чем месяцем ранее, когда за сутки выявили 1 992 пациентов. Отмечается, что за неделю число новых случаев сократилось на 12,4%. Уже шесть дней количество новых пациентов держится на уровне около 600.
44,2% среди новых пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,2% – от 46 до 65 лет, 13,2% – от 66 до 79 лет, 4,2% – старше 80 лет, 7,2% – дети.
За последние сутки в РФ выявили 6 611 новых случаев коронавируса. Из них 28,8% не имели клинических проявлений болезни.
Всего в России зарегистрировано 687 862 случая коронавируса. За сутки умерли 135 человек, за весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 3 579 человек, за все время – 454 329 человек.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что Россия вернется к полноценной жизни не раньше февраля следующего года. Он уточнил, что речь идет о концертах, перелетах, полноценных работе и отдыхе.
Еще 632 пациента вылечились от коронавируса в Москве
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