МЧС предупреждает о грозе в Москве в ближайшие часы

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Гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду ожидается в ближайшие часы в столичном регионе, сообщается на сайте московского главка МЧС России.

"Местами ожидается дождь, гроза, усиление западного ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду", – говорится в экстренном предупреждении, распространенном ведомством.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения при управлении авто в неблагоприятных погодных условиях и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, во время грозы нельзя находиться у водоемов. Спасатели также советуют во время непогоды не прятаться у стен домов, на остановках общественного транспорта, а также рядом с рекламными щитами или строящимися объектами.

Ранее сообщалось, что погода в столице в субботу и воскресенье больше напоминает сентябрьскую. 6 июля в городе прохладно, переменная облачность. В течение дня возможны дожди и усиление ветра. По прогнозам, температура начнет расти только в понедельник, 8 июля.

