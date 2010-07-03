Названы регионы, где чаще всего разводятся

Росстат назвал регионы, которые лидируют по количеству разводов. По данным ведомства, с января по апрель 2019 года в России было расторгнуто свыше 184 тысяч браков, сообщает RT.
Согласно данным статистики, "рекорд" по числу разводов принадлежит Сахалинской области – 5,1 на 1000 человек населения. Далее следует Республика Карелия с 4,6 на 1000 человек населения. Замыкает тройку лидеров Ненецкий автономный округ (4,5).
В топ-5 регионов, где разводятся чаще всего, также попали Мурманская (4,3) и Белгородская (4,3) области. При этом, отмечают в Росстате, минимум разводов зарегистрировали в Чечне (0,6), Ингушетии (0,8), Дагестане (1,1), а также Северной Осетии (1,8) и Кабардино-Балкарии (1,9).
Ранее социологи назвали российские города с самым высоким ростом зарплат. Как выяснилось, самые высокие зарплаты в России во втором квартале этого года отмечены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. При этом самый интенсивный рост зарплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен в Барнауле.
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