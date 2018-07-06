Кузнецова подготовила меры по развитию паллиативной помощи после скандала с диазепамом

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова подготовила комплекс мер по развитию в стране паллиативной помощи. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook после истории с матерью ребенка-инвалида, пытавшейся продать лекарство с диазепамом.

Кузнецова напомнила, что МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери ребенка-инвалида. При этом омбудсмен подчеркнула, что на фоне этих событий необходимо разобраться с проблемами, которые существуют сегодня в сфере паллиативной помощи. "Нами совместно с экспертами подготовлен комплекс мер, основная задача которых развивать и совершенствовать качество оказания паллиативной помощи детям", – пояснила Кузнецова.

38-летнюю москвичку, которая в одиночку заботится о своем сыне-инвалиде задержали за попытку продажи лекарства, содержащего наркотическое вещество диазепам. Женщина приобрела лекарство для сына в соцсетях, а когда препарат перестал помогать, решила перепродать его, так как семья нуждается в деньгах.

Под видом покупателей на встречу с женщиной пришли полицейские. Против нее возбудили уголовное дело, но затем постановление было отменено.