Растущий градус. Синоптики пообещали теплую пятницу

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Небольшое потепление придет в столицу в пятницу, 6 июля. Днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью сохранится прохлада – не более 14 градусов выше нуля.
Небо будет пасмурным, в некоторых районах города пройдет небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр РФ.
В течение дня ожидается смена направления ветра с западного на юго-западное. Его скорость составит около 5–10 метров в секунду. Атмосферное упадет чуть ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба.
В столичном регионе опасных явлений не ожидается, а вот во многих соседних в этот день прогремят грозы.
Ранее синоптики сообщали, что погода в июле в столице будет соответствовать климатической норме – это касается и температурных значений и количества осадков. Однако всю первую неделю месяца в городе будет дождливо и пасмурно.
Не повезет с погодой горожанам и во время полуфинала ЧМ-2018. 11 июля в столице ожидаются дожди. При этом будет довольно тепло: воздух днем прогреется до 27 градусов тепла.
Прошедший июнь же стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в стране – с 1891 года. Особенно сильно это ощущалось в Сибири, где жара держалась стабильно.
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