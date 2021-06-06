Москвичей предупредили об ухудшении погоды до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гроза, дождь и порывистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом жителей столицы предупредили в региональном управлении МЧС.

"В ближайшие 1–3 часа с сохранением до конца суток 6 июня местами в Москве ожидается гроза, дождь, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали снизить скорость и двигаться с увеличением дистанции, а также избегать внезапных маневров. Также в МЧС предостерегли автолюбителей от парковки автомобилей рядом с деревьями.

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции.

Ранее в столице был зафиксирован самый холодный старт лета за последние 54 года. 1 июня на метеостанции ВДНХ минимальная температура составила 4,0 градуса тепла. Так холодно в этот день в последний раз было в 1967 году – 3,9 градуса тепла.

