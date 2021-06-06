Еще 1 741 пациент вылечился от COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве от коронавируса вылечился 1 741 пациент. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 076 346. В Москве выявлены 2 936 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

Уточняется, что за сутки в больницы с инфекцией были доставлены 1 266 человек, скончался 61 пациент с положительным тестом на коронавирус.

Ранее стало известно, что всего в России выявили 9 163 новых случая коронавируса. При этом в 1 367 (14,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

