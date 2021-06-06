Диетолог предупредила об опасности отказа от соли

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Россиян предупредили об опасности полного отказа от соли. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Ирина Бережная в эфире радио Sputnik.
Специалист объяснила, что избыточное употребление соли способно вызвать повышение артериального давления и другие серьезные заболевание. При этом недостаток соли в организме влечет падение давления, слабость, головокружение и проблемы с пищеварением.
"Без соли мы жить не можем, потому что мы частично из нее состоим. Хлорид натрия входит в состав крови, слез, мочи и других жидкостей. Соль нам нужна", – подчеркнула Бережная.
Диетолог порекомендовала употреблять небольшое количество соли, чтобы соблюсти баланс.
"Исследования показали, что семи граммов соли в сутки для взрослого человека достаточно", – посоветовала врач.
Она также обратила внимание, что соль способна компенсировать дефицит йода в организме. Врач напомнила, что недостаток йода вызывает заболевания щитовидной железы и проблемы в работе головного мозга. Человек также может столкнуться с резким снижением работоспособности и повышением утомляемости, добавила Бережная.
"В больших городах дефицит йода усиливается из-за токсинов, которые есть в воздухе. Соответственно йодированная соль для нас более полезна, чем обычная", – подчеркнула диетолог.
Она порекомендовала использовать в пищу морскую соль, так как на открытом воздухе йодированная соль быстро теряет свои свойства.
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