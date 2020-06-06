Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США

13:15
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что на фоне беспорядков в США в страну хотят вернуться все больше граждан. Об этом она сообщила в интервью "Парламентской газете".
"Вы даже не представляете, какой пошел спрос на самолеты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт. И с каждым днем количество желающих уехать увеличивается, их можно понять", – пояснила Захарова.
Она подчеркнула, что еще две недели назад США в вопросе возвращения россиян не считались самой горячей точкой. По ее словам, в основном россияне активно возвращались из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
"Да, там (в США – Прим. ред.) очень непростая и даже трагичная эпидемиологическая ситуация, но в остальном все было в норме. Магазины открыты, есть продукты и медикаменты, у многих там родственники и друзья. И вдруг такая ситуация, протесты и мародерство – и сразу появился совершенно новый вывозной компонент", – отметила Захарова.
В США вспыхнули беспорядки после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полиции. Один из правоохранителей надавил ему коленом на шею, Флойд несколько раз говорил, что не может дышать. В итоге он умер в реанимации.
Четырех полицейских, причастных к скандальному задержанию, уволили. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы их арестовали и осудили за убийство.
Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. С начала протестов было задержано около 9,3 тысячи человек по всей стране. Пентагон направил 1,6 тысячи военнослужащих в окрестности Вашингтона.
Акции протеста после гибели афроамериканца продолжаются в США
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