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10:58

"Роскосмос" ужесточил правила выезда сотрудников за границу

общество

10:58

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В "Роскосмосе" ужесточили правила выезда за рубеж сотрудникам госкорпорации, которые имеют доступ к секретной информации. В первую очередь это относится к руководящему персоналу, сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в отрасли.

Приказ, который подписал Дмитрий Рогозин, имеет гриф "ДСП" (для служебного пользования), поэтому детали не раскрываются.

Сейчас сотрудники "Роскосмоса" и предприятий с первой и второй формами допуска имеют право отправиться за границу только по согласованию с ФСБ и руководством госкорпорации, их загранпаспорта находятся на специальном хранении.

Ранее сообщалось, что МВД РФ предложило внести поправки в закон "О порядке въезда и выезда из РФ". Сейчас правоохранители имеют право временно ограничивать права граждан на выезд из страны, но только во время оформления и выдачи заграничного паспорта. Разработанный законопроект позволит оперативнее предупреждать россиян об ограничениях.

В 2018 году МВД согласовало список из 13 стран, безопасных для отдыха сотрудников ведомства. При составлении списка учли военно-политическую, криминогенную, санитарно-эпидемиологическую и климатическую обстановки в разных государствах мира. В итоге безопасными признали Азербайджан, Армению, Белоруссию, Вьетнам, Казахстан, Киргизию, а также Китай, Кубу, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

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