"Роскосмос" ужесточил правила выезда сотрудников за границу

В "Роскосмосе" ужесточили правила выезда за рубеж сотрудникам госкорпорации, которые имеют доступ к секретной информации. В первую очередь это относится к руководящему персоналу, сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в отрасли.
Приказ, который подписал Дмитрий Рогозин, имеет гриф "ДСП" (для служебного пользования), поэтому детали не раскрываются.
Сейчас сотрудники "Роскосмоса" и предприятий с первой и второй формами допуска имеют право отправиться за границу только по согласованию с ФСБ и руководством госкорпорации, их загранпаспорта находятся на специальном хранении.
Ранее сообщалось, что МВД РФ предложило внести поправки в закон "О порядке въезда и выезда из РФ". Сейчас правоохранители имеют право временно ограничивать права граждан на выезд из страны, но только во время оформления и выдачи заграничного паспорта. Разработанный законопроект позволит оперативнее предупреждать россиян об ограничениях.
В 2018 году МВД согласовало список из 13 стран, безопасных для отдыха сотрудников ведомства. При составлении списка учли военно-политическую, криминогенную, санитарно-эпидемиологическую и климатическую обстановки в разных государствах мира. В итоге безопасными признали Азербайджан, Армению, Белоруссию, Вьетнам, Казахстан, Киргизию, а также Китай, Кубу, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.