Москвичей со слабым здоровьем призвали тщательнее планировать маршрут прогулки 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москвичам, у которых есть проблемы со здоровьем, следует тщательнее выбирать маршруты прогулок во время празднования Дня Победы, сообщил ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Не планируйте длительных и долгих маршрутов, если есть вопросы со здоровьем. Можно пройти небольшой отрезок пути, если есть очень большое желание получить эмоциональный заряд. Предусматривайте транспортную доступность, на случай если устанете и захотите вернуться домой", – порекомендовал эксперт.
Врач посоветовал взять с собой воду и лекарства, особенно это актуально для людей с проблемами с сердцем. Пожилым следует на всякий случай написать и положить в карман номера близких, а также адрес проживания. Тяжельников также отметил, что следует взять с собой в дорогу какой-то перекус.
Перед прогулкой же надо хорошо отдохнуть. Чтобы не заболеть из-за непостоянной погоды во время участия в уличных мероприятиях, специалист посоветовал не обольщаться теплой погодой – даже если выглянуло солнце, ветер может быть еще прохладным, ввиду чего можно легко переохладиться. Кроме того, не следует садиться на траву, так как земля еще не прогрета.
"В такой ситуации нужно одеваться так, чтобы быть готовым к любым переменам погоды. Надевайте несколько слоев, чтобы можно было раздеться, если жарко, и защититься при похолодании. Берите с собой, например, палантин, который можно и накинуть при ветреной погоде и подстелить на скамейку, если захочется посидеть", – уточнил Тяжельников.
Врач также подчеркнул, что продолжительность нахождения на улице должна зависеть от состояния человека. В случае замерзания, дрожи, следует начать согреваться. Если до дома идти далеко, то можно зайти в ближайшее заведение. Поможет согреться, в том числе и горячий чай. Эксперт напомнил, что переохлаждение является стрессом для организма, из-за которого открывается доступ к инфекциям. Поэтому лучше его не допускать.
Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов оценил риск заражения COVID-19 на майских гуляньях. Эксперт подчеркнул, что запланированные к 9 Мая праздничные мероприятия на открытом воздухе не несут риска инфицирования, однако все равно необходимо соблюдать определенные гигиенические нормы.
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