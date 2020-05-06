Минобрнауки РФ сообщило о самоизоляции главы ведомства

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Глава Минобрнауки России Валерий Фальков находится на самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

"Министр, как и значительная часть сотрудников министерства, в эти дни работает в удаленном режиме и находится на самоизоляции", – заявили в министерстве.

Отдельно подчеркивается, что информацию о здоровье министра предоставить невозможно в соответствии с федеральным законом "О персональных данных".

Ранее в среду, 6 мая, стало известно, что министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Болезнь протекает в легкой форме. Глава ведомства продолжает работу в дистанционном формате.

30 апреля также сообщалось о заражении коронавирусом главы правительства РФ Михаила Мишустина. Исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

