СК выясняет обстоятельства гибели пятилетней девочки в Подольске после падения из окна

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В Подмосковье Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти пятилетней девочки в результате падения из окна многоэтажного дома в Подольске, сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

По версии следствия, девочка самовольно открыла окно и облокотилась на москитную сетку. Мать ребенка в это время находилась в другой комнате. Прибывшим врачам спасти девочку не удалось.

"В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – отметили в СК.

Ранее в подмосковном Подольске двое детей провалились под лед. В результате происшествия оба ребенка погибли.