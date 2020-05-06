Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин возложит цветы к вечному огню 9 Мая, передает РИА Новости.

Также он рассказал, что затем президент выступит с обращением к россиянам. После этого запланировано еще несколько мероприятий.

"Мы ожидаем, что президент возложит цветы к вечному огню и выступит перед россиянами в районе 10 утра. Будет еще несколько мероприятий в это время, мы сообщим вам дополнительно", – сообщил Песков.

Ранее Путин сообщил, что вся страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, при этом соблюдая режим самоизоляции. Он отметил, что торжественные мероприятия, которые традиционно проводятся в День Победы, состоятся тогда, когда эпидемиологическая обстановка в стране улучшится.

Песков рассказал, как он проведет 9 Мая. Он отметил, что после работы обязательно выпьет рюмку водки и споет песню "День Победы". Эту композицию также предложили спеть россиянам 9 Мая в рамках всероссийской акции #ПоемДеньПобеды. К ней присоединятся музыканты и творческие коллективы.