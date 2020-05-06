Политолог рассказал, чем обернется закрытие Находки

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Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский рассказал, что закрытие Находки может привести к экономическим последствиям, передает ИА "НСН".

"Одно дело, когда вводится ограничение людей по въезду в регионы, которые расположены на закрытой части страны, и то это серьезные вызовы для экономики. Но что такое, допустим, ограничение въезда в Новосибирскую область, которая является очень важным транспортным узлом, что по авиа-, что по железнодорожному, что по автомобильному сообщениям. Для Находки это повлечет достаточно серьезные последствия", – отметил Потуремский.

Он добавил, что между экономикой и здоровьем людей власти выбирают второе, потому что в приоритете всегда стоит безопасность граждан. Однако он добавил, что в любом случае нужно обдумать, как обеспечить оптимально возможные условия для функционирования предприятий.

По его словам, помимо экономических проблем, Приморский край столкнется и с социальными, поэтому власти должны показать свою "максимальную эффективность", считает Потуремский.

"Социальные последствия тоже будут очень серьезные. Это вопрос занятости, вопрос социальной стабильности, вопрос доверия к органам власти. Сейчас власть несет предельную ответственность в этой ситуации и должна показать свою эффективность", – заявил специалист.

Ранее сообщалось, что въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье ограничат с 8 мая из-за большого числа случаев коронавируса. В этом муниципалитете прирост заболевших превышает средний показатель по краю.

Всего в Приморье выявлено 684 заболевших коронавирусом, скончались шесть человек. С 31 марта в Приморье действует режим самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим.

В целом в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавирусной инфекции. Это на 6,8% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 86 человек. За весь период скончались 1 537 человек. Выписали из больниц за сутки 1 462 пациента, всего же выздоровело 21 327 человек.

