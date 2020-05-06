Стоматологические клиники и магазины одежды заработают в Псковской области

10:41
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Псковской области ослабили ряд ограничительных мер, которые были введены из-за распространения нового коронавируса. Теперь жители смогут посетить магазины и стоматологические клиники, говорится на портале нормативных правовых актов.
"Расширен перечень объектов розничной торговли, которые с 6 мая могут возобновить работу", – следует из указа.
Уточняется, что возобновить работу смогут магазины, имеющие отдельный вход с улицы и продающие товары, которых нет в перечне непродовольственной продукции первой необходимости.
При этом магазины, которые заработают, должны выполнять санитарно-эпидемиологические требования. Так, их посетители должны быть в масках или респираторах и перчатках. Одежду мерить нельзя.
Кроме того, с 6 мая разрешено работать стоматологическим клиникам. Для приема обязательна предварительная запись.
Как заявили в областном Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Псковской области выявлено 214 случаев COVID-19, выздоровели 24 человека.
В России выявлено 165 929 заболевших COVID-19, вылечились 21 327, скончались 1537.
Ранее стало известно, что режим повышенной готовности продлили в Москве до 11 мая.
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