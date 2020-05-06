Более 90% госуслуг в имущественно-земельной сфере москвичи получили онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В первом квартале 2020 года было обработано 320 тысяч заявок на оказание госуслуг и пользование сервисами в сфере земельно-имущественных отношений. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Сегодня из 35 имущественных госуслуг, которые мы предоставляем, 23 уже оказываются в электронном виде. Еще 12 пока можно получить только на бумаге, но работа по цифровизации этих процессов уже ведется", – заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
С начала года москвичи обратились к онлайн-сервисам в имущественно-земельной сфере более 285 тысяч раз. Чаще всего москвичи выбирали услуги по предоставлению информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете и сверке финансово-лицевых счетов.
Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в целом за этот год горожане чаще всего запрашивали копии правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов, интересовались услугами "Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации" и "Предоставление земельных участков в аренду правообладателям зданий".
Благодаря возможности подачи заявлений в онлайн-режиме процесс получения госуслуг стал проще и быстрее. Для столичных предпринимателей доступны пять электронных сервисов и 21 государственная услуга в имущественно-земельной сфере, 17 из которых переведены в электронный вид.
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