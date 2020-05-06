Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за дождя, ветра и грозы.

Как говорится на сайте Гидрометцентра, предупреждение будет действовать до 11:00 четверга, 8 мая.

Температура воздуха в среду, 6 мая, прогреется до 21 градуса в столице и 22 градусов – в области. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 8–11 градусов.

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12–17 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится и составит 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – около 60 процентов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет в истории.