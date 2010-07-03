Итоги электронного голосования в Мосгордуму смогут пересчитать вручную

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Результаты электронного голосования на выборах в Мосгордуму пересчитают вручную в случае выявления нарушений. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает "Интерфакс".

Он добавил, что итоги такого голосования можно будет отменить. Он пояснил, что в течение дня члены комиссии знают, сколько избирателей проголосовало, и могут посмотреть, кто отдал свой голос.

"Теоретически может проголосовать 1,5 тысячи, а результаты показывают 500, естественно, появляется жалоба наблюдателя, членов комиссии, и комиссия принимает решение о ручном пересчете итогов электронного голосования", – отметил Горбунов.

А замруководителя департамента информационных технологий Артем Костырко добавил, что разработан механизм, который позволит вручную пересчитать голоса. При этом система не дает сопоставить голоса и избирателей.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Согласно принятому в конце апреля закону, голосование продолжится до 20:00.

Постановление о назначении выборов депутатов депутаты Мосгордумы примут с 30 мая по 9 июня. Старт избирательной кампании объявят после публикации документа.

