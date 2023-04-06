В Госдуме разработали законопроект о запрете ароматизированных жидкостей для вейпов

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Думские депутаты во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным и лидерами фракций подготовили инициативу о запрете обращения жидкостей для вейпов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно проекту, речь идет в том числе о безникотиновых вейпах, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Документом предполагается не допускать в обращение никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина с добавлением веществ, направленных на повышение привлекательности подобной продукции.

Под привлекательностью подразумеваются ароматизаторы и красители. Также призывается не допускать использование добавок. Их перечень составят в правительстве РФ. Новую норму хотят внести в закон о защите населения от потребления никотиносодержащей продукции.

Согласно проекту, на устройства потребления продукции, содержащей никотин, предлагается распространить ограничения по продаже и рекламе табака.

Ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева предложила полностью запретить вейпы на территории России. Это связано с тем, что они становятся популярными у несовершеннолетних.

23 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что кабмин рассмотрит вопрос о запрете вейпов, а также сформирует позицию по этому вопросу.

Володин не раз выражал мнение о вреде вейпов. По его словам, в РФ следует ужесточить наказание за продажу этих устройств несовершеннолетним. От родителей и педагогов участились жалобы на то, что дети курят электронные сигареты, подчеркнул председатель ГД.

Володин попросил Мишустина поддержать инициативу о полном запрете продажи вейпов

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