Депутат Тумусов назвал интересной идею сделать безналичной продажу алкоголя и табака

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов назвал интересным предложение руководителя проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева ограничить способ оплаты алкогольной и табачной продукции исключительно банковскими картами, сообщает RT.

При этом он напомнил, что есть категория населения, которая карточками не владеет. Как он заметил, для них это будет препятствием, чтобы покупать алкоголь и табак.

Также он обратил внимание на то, что сегодня многие дети уже имеют банковские карты, поскольку это удобно в первую очередь родителям. По мнению парламентария, эти ограничения повлияют не только на детей, но и на некоторые слои населения.

Ранее депутат Госдумы, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил ограничить способ оплаты алкогольной и табачной продукции исключительно банковскими картами. Парламентарий подчеркнул, что детский алкоголизм и табакокурение остаются острыми проблемами, негативно влияющими на здоровье молодых поколений.

Также депутат предложил банковскому сообществу и крупному ретейлу выйти с инициативой и создать пилотный проект по введению автоматического ограничения на покупку такой продукции банковскими картами несовершеннолетних.

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